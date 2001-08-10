Электронные терминалы сменят кондукторов в южно-сахалинских автобусах
В автобусах Южно-Сахалинска планируют установить оборудование бескондукторной оплаты проезда. Это дополнительная функция к системе безналичной оплаты проезда, которая сейчас действует в городском общественном транспорте. Презентация оборудования прошла в администрации города, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на мэрию областного центра.
В комплект входит терминал (для салона) и монитор (для кабины водителя). Терминал будет устанавливаться в салоне на поручнях, и пассажир, зайдя в автобус, не отвлекая водителя и без помощи кондуктора сможет самостоятельно оплатить проезд. Для этого нужно поднести к считывающему устройству проездной (карта школьника/транспортная карта, социальный и другие) или банковскую карту. Таким образом будет принята оплата за проезд.
Обращаем внимание, что аппарат не будет выдавать билет, он будет существовать в электронном виде. Напомним, у владельцев проездных, транспортных и банковских карт есть возможность отслеживать свое передвижение на общественном транспорте в личном кабинете с помощью специального сервиса. Здесь можно будет скачать чек при необходимости, например для подтверждения поездки при возникновении страхового случая.
Данные об оплате также будут отражаться на мониторе у водителя, благодаря чему он сможет отслеживать, сколько пассажиров заплатили за поездку в электронной форме. Эти же данные будет использовать контролер при проверке факта оплаты, пассажиру нужно только назвать четыре последние цифры номера карты, с которой была произведена оплата.
С учетом того, что при покупке электронного билета нет необходимости передавать карту водителю/кондуктору и ждать печати бумажного билета скорость посадки пассажиров в автобус должна увеличиться.
При этом останется возможность приобрести билет за наличные у водителя через валидатор.
В ближайшее время планируется запустить пилотный проект на одном из автобусных маршрутов города, чтобы протестировать систему и получить отзывы от пассажиров.
Напомним, оператором системы «Электронный проездной» в Южно-Сахалинске является МУП «Городской информационно-аналитический центр» совместно с ЗАО «Золотая корона». Бескондукторная система оплаты проезда уже успешно реализована более чем в 3000 автобусах, трамваях, электричках в ряде городов России.
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