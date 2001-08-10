Сахалинцев приглашают погрузиться в мир IT
Просветительская программа «Основы цифровой культуры» пройдет в областной библиотеке с октября по май для молодых сахалинцев в возрасте от 15 до 35 лет. В рамках этого проекта на базе Центра информационной и цифровой культуры СахОУНБ пройдут интерактивные уроки, лектории и практикумы, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу библиотеки.
Программа состоит из нескольких самостоятельных модулей. Первый – «Погружение в мир IT» направлен на знакомство сахалинцев с историей развития информационных технологий, киберэтикой, а также посвящён изучению архитектуры современных компьютеров и включает три интерактивных урока.
11 октября состоится первое культурно-образовательное мероприятие, предусмотренное данным модулем, по теме «Сущность и история развития информационных технологий». Его участники узнают о том, как изменялись и развивались технологии обработки информации с течением времени, – от лампового компьютера до ультрасовременных вычислительных систем с искусственным интеллектом.
18 октября состоится второй интерактивный урок, предусмотренный первым модулем просветительской программы «Основы цифровой культуры», по теме «Архитектура и программное обеспечение современных компьютеров». Мероприятие будет посвящено подробному анализу характеристик комплектующих персонального компьютера. Как правильно модернизировать устаревший или слабый компьютер? Какая видеокарта лучше подойдёт для высокопроизводительной системы? Как шина памяти влияет на производительность видеокарты? На что стоит обратить внимание при выборе комплектующих для нового ПК? Как правильно спроектировать систему охлаждения ПК, и какие нюансы следует учитывать при ее проектировании? Это лишь малая часть вопросов, которые будут рассмотрены в ходе интерактивного занятия, посвящённого типовому устройству современного персонального компьютера.
25 октября состоится третий интерактивный урок, предусмотренный первым модулем просветительской программы «Основы цифровой культуры», по теме «Киберэтика». Участники мероприятия изучат проблемные вопросы, возникшие в связи с активным развитием цифрового пространства. Они не только смогут высказать своё мнение по каждому из обсуждаемых вопросов, но и принять участие в игре «Цифровое общество нашей мечты», в рамках которой будет проводиться «голосование» за принятие тех или иных общественных норм и законов. В завершение мероприятия слушатели смогут продемонстрировать знания, усвоенные в ходе посещения всех трёх интерактивных уроков, выполнив увлекательные тестовые задания.
Запись и подробная информация по телефону 45-25-43 (количество участников ограничено). Интерактивные уроки будут проходить в зале заседаний Сахалинской областной универсальной научной библиотеки (первый этаж). Начало – в 15.00.
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