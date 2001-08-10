Возле здания южно-сахалинской центральной музыкальной школы восстановили тротуар

В Южно-Сахалинске возле здания центральной детской музыкальной школы восстановили тротуар. В планах администрации города капитальный ремонт этого участка улицы Невельской. Работы по благоустройству будут выполнены после замены инженерных сетей.

Однако в связи с тем, что тротуар здесь полностью разрушен, мэр Сергей Надсадин поручил выполнить работы по благоустройству пешеходной зоны (от ул. Чехова до здания школы) уже сейчас для удобства и безопасности учеников.

Работы выполнили специалисты «Завода строительных материалов Федотова». Кроме асфальтирования тротуарной части на месте, где проходят тепловые сети, они также обустроили газон, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу мэрии Южно-Сахалинска.