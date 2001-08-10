Мобильные бригады начали работать с сахалинскими пенсионерами
Специальные мобильные бригады начали работать на Сахалине с пожилыми людьми. Их деятельность направлена на сохранение здоровья и продление активного долголетия сахалинцев и курильчан. Бригады доставляют жителей сел в возрасте от 65 лет на медосмотр в райцентр. Кроме того, специалисты различных ведомств на месте решают проблемы пенсионеров, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу островного правительства.
Мобильные бригады будут курсировать между населенными пунктами по определенному графику. Для этого в рамках регионального проекта «Старшее поколение» было приобретено 2 специальных автобуса. Первыми услугами мобильных бригад воспользовались жители Долинского и Углегорского районов.
– Это принципиально новый подход в работе с пожилыми людьми. Руководство области поставило перед нами задачу – продлить активное долголетие островитян. Мобильные бригады нам в этом помогут. Причем работать будем даже с маломобильными – машины оснащены специальным подъемным механизмом, – рассказала начальник отдела учреждений социального обслуживания областного министерства соцзащиты Елена Кобец.
Пенсионерка Светлана Лагунова из села Быков одна из первых воспользовалась помощью мобильной бригады.
– Они забрали меня от дома, далеко идти не пришлось. А это очень важно, потому что с возрастном возникают сложности с передвижением. Мы прошли первичный осмотр, сдали анализы, сделали маммографию, флюорографию. По результатам обследования врачи будут вести с нами дальнейшую работу, – поделилась жительница села Быков.
Узнать расписание работы мобильных бригад можно в отделениях Центра социального обслуживания по месту жительства.
Напомним, на покупку двух автобусов из федерального бюджета направили около 6 миллионов рублей, еще более миллиона рублей – из регионального. Кроме того, до конца 2019 года приобретут третью машину – для Поронайского района. Всего в Сахалинской области планируют организовать 15 мобильных бригад.
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