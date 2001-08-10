Поронайский район вошел в 10-ку лидеров конкурса «Лучшая муниципальная практика»
Поронайский городской округ вошел в десятку лучших в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне». Всего на конкурс было отправлено 168 заявок из 58 субъектов Российской Федерации, передает ТИА "Острова" со ссылкой на правительство области.
Почетное место стало результатом тесной работы с жителями района, в частности с коренными народами севера. В муниципалитете регулярно проводятся такие праздники как «Кормление духа - хозяина моря», фестиваль культуры и традиций коренных малочисленных народов севера Сахалинской области «Открытые пространства», а также региональная спартакиада по национальным видам спорта среди детей КМНС. Эти мероприятия собирают гостей со всего Сахалина. Интересные наработки и успешные практики Поронайского района отмечены конкурсной комиссией.
– Доля коренных народов севера в нашем округе составляет всего 4 процента. Несмотря на это муниципальные власти проводят активную работу с представителями северных народов. Регулярные встречи с людьми позволяют вовремя выявлять проблемы и потребности населения, оперативно реагировать на них. А на основе диалога получается успешно отвечать на запросы людей, – рассказал исполняющий обязанности мэра Поронайского района Виталий Пенкин.
Ежегодный Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится с 2017 года. Он призван обобщить и распространить наиболее успешный опыт муниципального управления, создать дополнительные стимулы для социально-экономического развития муниципальных образований.
Участники конкурса будут отмечены благодарственным письмом Федерального агентства по делам национальностей.
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