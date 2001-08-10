Часть Южно-Сахалинска останется без воды этой ночью

Холодной воды не будет с сегодняшнего вечера до завтрашнего утра в части Южно-Сахалинска. Это связано с работами по капитальному ремонту задвижек на магистральных водопроводах, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Горводоканала.

С 20.00 10 октября до 8.00 11 октября воды не будет в:

- 1, 2, 3, 4, 10, 22, 25 микрорайонах;

- 1, 2, 3 укрупненные кварталы (район ул.Сахалинская-Ленина- Емельянова-Вокзальная);

- район пр. Мира-Сахалинская - Крюкова - Бумажная;

- район Владимировка (от ул. Железнодорожной до Лермонтова).

На время проведения ремонтных работ жителям необходимо заранее обеспечить запас воды для своих нужд.

Телефон диспетчерской водоканала: 72-32-40.