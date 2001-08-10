Перекресток Компроспект - Горького закроют для движения в Южно-Сахалинске

Перекресток Коммунистического проспекта и улицы Горького на предстоящие выходные дни закроют для движения транспорта. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу мэрии Южно-Сахалинска.

Ограничения продлятся с 21.00 11 октября до 06.00 14 октября. За это время подрядная организация в рамках муниципального контракта проведет работы по асфальтированию.

В связи с этим для проезда на пер. Алтайский и ул. Венскую необходимо воспользоваться улицами Комсомольской и Детской.