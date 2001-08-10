Южносахалинцам предлагают добровольно сдать оружие

В Южно-Сахалинске продолжается оперативно-профилактическая операция «Оружие». В ее рамках горожанам, добровольно сдавшим незаконно хранящиеся у них оружие, боеприпасы и взрывчатые материалы, будет выплачено денежное вознаграждение.

Оружие можно сдать в полицию областного центра, в участковые пункты, а также в центр лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии.

Информация о местах приема и размере денежного вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия опубликована на сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе «Информация для населения».

Добровольная сдача оружия может обезопасить граждан от возможных противоправных действий, а также освободить от уголовной ответственности за незаконное приобретение, хранение, сбыт, перевозку, передачу и ношение оружия, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.