Трихинеллез нашли в тушах медведей, отстреленных на Сахалине

Специалисты межобластной ветеринарной лаборатории при исследовании проб от двух туш медведей, отстреленных в Ногликском районе, выявили личинки трихинелл в живом виде. Проверка проводилась в рамках государственного задания, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального управления Россельхознадзора.

Результаты исследования внесены в государственную информационную систему «Веста». Кроме того, сведения поступили в территориальное управление Россельхознадзора, а также в региональное агентство ветеринарии и племенного животноводства.

В ведомстве отмечают, в прошлом году было исследовано 45 проб медвежьих туш, ни одного случая заражения не выявлено. В 2019 году - это уже третий случай выявления трихинеллеза. Первое обнаружение было зафиксировано специалистами лаборатории в мае этого года, второе – в сентябре.