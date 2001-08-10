Развитие северной части Южно-Сахалинска обсудили жители 22-го микрорайона

Накануне в ДК «Родина» состоялись общественные слушания, в ходе которых жителям микрорайона представили архитектурно-градостроительную концепцию развития территории. Она предусматривает формирование современной сетки улиц, развитие общественных пространств, строительство социально значимых объектов и жилья. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на администрацию Южно-Сахалинска.

Инициатором слушаний выступили жители микрорайона, организатором - общественный совет города. В обсуждениях также приняли участие представители компании, разработавшей концепцию, руководители ключевых департаментов администрации города, которые подробно отвечали на вопросы жителей. Провел слушания председатель Общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников.

Основные пункты архитектурно-градостроительной концепции микрорайона: строительство новой кадетской школы юго-западнее перекрёстка ул. Украинской и ул. Центральной, строительство ещё одного детского сада на месте существующего здания кадетской школы после того, как она переедет в новое здание, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (в районе перекрёстка ул. Украинской и ул. Ленина), строительство сквера рядом с будущим детским садом, строительство многофункциональной (игровая, спортивная, детская) площадки восточнее дома по ул. Саранская, 15, капитальный ремонт ул. Саранской, ул. Центральной, ул. Колхозной, ул. Гаражной, пер. Переселенческого, в том числе расширение ул. Котиковой, которая в перспективе будет продлена и станет полноценным дублером ул. Ленина, строительство многоквартирного дома по адресу: ул. Саранская, 11/1, строительство парковочных мест.

Слушания длились более двух часов. Жители микрорайона задавали интересующие их вопросы, высказывали предложения и опасения. Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства, главный архитектор Южно-Сахалинска Максим Ефанов подробно отвечал на каждый вопрос.

Так, что касается переживаний людей о выбранном для школы участке, который находится дальше от привычного места: к моменту ввода в эксплуатацию новой школы будут капитально отремонтированы улицы и созданы пешеходные связи, чтобы дети из частного сектора могли пешком дойти до школы. Кроме того, рядом на ул. Украинской расположена автобусная остановка, что удобно для ребят, которые живут в других районах города.

Прозвучали вопросы по строительству жилого дома по адресу: ул. Саранская, 11/1. Некоторые жители выступили против его возведения и предложили построить на этом участке новую школу или использовать его иным способом, например обустроить сквер. Людям разъяснили, что этот земельный участок предназначен под многоэтажное жилищное строительство, находится частично в собственности, частично в аренде у застройщика. Проект прошел государственную экспертизу, соблюдены все необходимые нормы, в том числе учтена инсоляция по отношению к рядом стоящим домам, получено разрешение на строительство. Поэтому у администрации нет оснований и прав распоряжаться этим участком. Кроме того, как подчеркнул Максим Ефанов, согласно современным требованиям к образовательным учреждениям прилегающая территория должна быть около 3 гектаров. Даже если не строить жилой дом, то возвести на прежнем месте современное здание (на 800 учеников) с соответствующей прилегающей территорией будет невозможно. Поэтому здесь планируется новый детский сад.

По регламенту мероприятия присутствующим раздали анкеты с основными пунктами концепции, с которыми можно было согласиться или не согласиться. Для объективности право голосовать имели только горожане, прописанные в этом районе, а также те, у кого здесь есть имущество. Однако было принято решение учесть также мнение родителей, дети которых посещают кадетскую школу. Они передали в секретариат инициативное письмо в поддержку строительства нового здания школы на перекрёстке ул. Украинской и ул. Центральной.

Также на собрании выбрали счетную комиссию, в которую вошли в том числе жители микрорайона. По итогам ее работы были озвучены следующие цифры. На слушаниях зарегистрировались 159 человек, анкеты сдали 145, за реализацию представленной концепции проголосовало 84 человека, 7 анкет были испорчены, 3 человека воздержались и 51 высказались против утверждения концепции. Таким образом, за принятие в работу архитектурно-градостроительной концепции проголосовали большинство присутствующих.

- У меня сын учится в кадетской школе, дочка окончила ее в прошлом году, и я очень рада, что школа получит новое современное здание, - говорит горожанка Юлия Масловская. - У школы так много достижений, и ей есть куда расти и развиваться. Для этого, конечно, нужно просторное здание.

- Мы одобряем концепцию, которую представила нам администрация. Это новая школа, новый детский сад, дороги, озеленение, - говорит жительница микрорайона и член счетной комиссии слушаний Евгения Тюрина. - Да, еще до слушаний и во время них были споры и обсуждения, особенно по строительству дома. Но я думаю, что мнение небольшой группы жителей не должно отражаться на планах по развитию всего микрорайона. И мы рады, что жители поддержали эту концепцию.

В течение трех дней организаторы публичных слушаний подготовят протокол, который будет размещен на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска и представлен всем заинтересованным лицам. По завершении всех процедур муниципалитет приступит к подготовке реализации концепции. Что касается сроков реализации, в зависимости от объекта это от 3 до 5 лет с начала проектирования до строительства и ввода в эксплуатацию. При этом все запланированные мероприятия будут синхронизированы таким образом, чтобы по окончании строительства каждого объекта одновременно завершались работы по благоустройству и другие сопутствующие мероприятия.