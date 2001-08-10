Около 40 участников собрал семинар работников органов молодежной политики на Сахалине
Второй семинар-совещание представителей органов молодежной политики островного региона стартовал в Южно-Сахалинске. Он собрал около 40 участников из всех районов области, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу островного минспорта.
С участниками семинара будут работать эксперты из Москвы, Архангельска и Красноярска. В их числе профессиональные коучи, руководители молодежных и образовательных проектов. Анастасия Новикова в 2016 году была участницей форума «Итуруп», а сегодня прибыла на Сахалин в роле эксперта. Девушка возглавляет несколько некоммерческих организаций и специализируется на теме «Добровольчества».
- Мы будем говорить о мотивации ребят, как работать с волонтерами, формировать команды, какие должны быть цели и задачи добровольчества, как предупредить выгорание. Мы будем разбирать уникальные кейсы и общие базовые вещи. Ребята возвращаются с всероссийских форумов заряженные и этого хватает на три месяца, а сотрудникам молодежной политики в регионе важно поддерживать запал ребят, вовлекать их, чтобы этот потенциал направлять в нужное русло, - поделилась Анастасия.
- Я очень хорошо разбираюсь в организации мероприятий, а также медиа. Будем говорить на эти темы, о том, как себя необходимо преподносить в медиа пространстве, также о социологии молодежи, что она на самом деле из себя представляет, - добавил эксперт Сергей Цыганков.
В завершении семинара участники сформируют дорожную карту с разработанными решениями для улучшения своей работы, в котором объединят все новые знания, полученные на встрече.
- Такие семинары очень помогают, потому что нам важно получать новую информацию, общаться друг с другом, перенимать опыт. Мы работаем в сфере, где нужно постоянно идти в ногу со временем и в этом нам помогают эксперты, которые рассказывают о новых веяниях и направлениях, - рассказала участница семинара-совещания Анна Лалетина из Холмска.
Семинар-совещание продлится три дня. Итоги подведут 12 октября.
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