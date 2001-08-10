СКК контролирует прохождение отопительного сезона в Южно-Сахалинске
Сахалинская коммунальная компания держит на контроле процесс подключения домов к теплу. В тесном взаимодействии с управляющими компаниями и жителями отслеживается процесс регулировки параметров теплоносителя, чтобы тепло пришло в каждую квартиру областного центра, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на СКК.
Так, на особом контроле дома 16а, 22а, 26а по проспекту Победы и дома 13, 13а и 13б по улице Космонавта Поповича в 8 микрорайоне. Напомним, в микрорайоне на месте уже снесенных аварийных домов ведется активное жилищное строительство и полная замена всех инженерных коммуникаций для перспективной застройки этой территории. Однако жителям указанных ветхих домов предстоит переселиться в новое жилье в 2020 году. Для обеспечения людей теплом дома переподключают к новому магистральному трубопроводу теплоснабжения. Полностью завершить работы по ним планируют к субботе – 12 октября.
Ситуация по подключению этих домов на контроле у СКК, с людьми также держат связь специалисты администрации города.
Ремонтный персонал СКК прилагает максимум усилий, чтобы завершить работы раньше.
Напоминаем, что получить оперативную информацию по вопросам обеспечения теплом можно также по телефону диспетчерской службы СКК: 72-30-13, 72-33-89 (круглосуточно).
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:45 Сегодня СКК контролирует прохождение отопительного сезона в Южно-Сахалинске
- 09:00 Сегодня ВТБ Капитал лидирует на рынке долгового капитала согласно основным международным рэнкингам
09:20 Сегодня Около 40 участников собрал семинар работников органов молодежной политики на Сахалине
- 10:10 Сегодня Сахалинские волейболисты сыграют два матча с «ИжГТУ-Динамо»
- 15:00 4 Октября Ряд ограничений ждет южносахалинцев в эти выходные
- 16:00 4 Октября Дом и хозпостройки сгорели в Холмском районе
17:00 4 Октября Два автобусных павильона появились в Лиственничном
- 18:00 4 Октября Миллион рублей задолжал сахалинец своим детям
- 18:00 13 Сентября Перекрёсток Сахалинская - Некрасова закроют в областном центре
11:00 13 Сентября Южносахалинцы погрузятся в «Миры Мураками»
15:00 19 Сентября Пять районов Сахалина пополнились мобильными стоматологиями
13:30 26 Сентября Сахалинцы смогут примерить образ любимого театрального героя
Выбор редакции
- 22:06 9 Сентября Добавить ценности: на ВЭФ-2019 обсудили систему цепочек добавленной стоимости
- 20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
Мои острова - моё будущее
19:59 Вчера Предприниматель и экс-хоккеист Федор Храпак: На Сахалине много возможностей
20:13 1 Октября Ботаник-любитель Ольга Асеева: На Сахалине и Курилах уникальная природа
20:03 27 Сентября Профессиональный каюр, заводчик Алексей Ткаченко: Хочу возродить сахалинскую породу Карафуто-Кен
18:56 25 Сентября Преподаватель йоги Антон Гриньков: Сахалин для меня – это место силы
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?