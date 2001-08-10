СКК контролирует прохождение отопительного сезона в Южно-Сахалинске

Сахалинская коммунальная компания держит на контроле процесс подключения домов к теплу. В тесном взаимодействии с управляющими компаниями и жителями отслеживается процесс регулировки параметров теплоносителя, чтобы тепло пришло в каждую квартиру областного центра, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на СКК.

Так, на особом контроле дома 16а, 22а, 26а по проспекту Победы и дома 13, 13а и 13б по улице Космонавта Поповича в 8 микрорайоне. Напомним, в микрорайоне на месте уже снесенных аварийных домов ведется активное жилищное строительство и полная замена всех инженерных коммуникаций для перспективной застройки этой территории. Однако жителям указанных ветхих домов предстоит переселиться в новое жилье в 2020 году. Для обеспечения людей теплом дома переподключают к новому магистральному трубопроводу теплоснабжения. Полностью завершить работы по ним планируют к субботе – 12 октября.

Ситуация по подключению этих домов на контроле у СКК, с людьми также держат связь специалисты администрации города.

Ремонтный персонал СКК прилагает максимум усилий, чтобы завершить работы раньше.

Напоминаем, что получить оперативную информацию по вопросам обеспечения теплом можно также по телефону диспетчерской службы СКК: 72-30-13, 72-33-89 (круглосуточно).