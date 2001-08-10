Новый рентген-комплекс появился в Анивской ЦРБ
Современный цифровой рентген-комплекс установили в Анивской ЦРБ. Он заменит выработавший свой ресурс и регулярно выходивший из строя аппарат. Новое оборудование позволит расширить диагностические возможности медицинского учреждения. С его помощью медики планируют увеличить проведение исследований на онкопатологию, туберкулез и другие заболевания легких. Рентген-комплекс уже заработал и успешно прошел тестовый режим, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.
- Новый аппарат значительно превышает по техническим характеристикам прежний, - рассказывает врач-рентгенолог Анивской ЦРБ Владимир Монтвилишский. - Качество снимков отличается высоким разрешением и четкостью, что позволит усовершенствовать процесс диагностирования. Он легок в обращении, позволяет регулировать высоту нужной проекции и менять положение с горизонтального на вертикальное.
Еще одно преимущество нового комплекса - быстрота получения снимков. На монитор изображение поступает за считанные секунды. Отсюда снимки отправляются в единую медицинскую информационно-аналитическую систему, что позволяет при необходимости получить доступ к ним специалистам из других медицинских учреждений Сахалинской области.
До конца года диагностическую базу Анивской ЦРБ пополнят еще несколько единиц современного оборудования. Это аппараты для ультразвуковой диагностики – портативный и стационарный, а также эндоскопическое оборудование - видеогастроскоп и видеоколоноскоп.
- Уже есть планы по укреплению материально-технической базы и на будущий год. Мы планируем проведение капитального ремонта в главном здании больничного комплекса, - говорит главный врач Анивской ЦРБ Елена Горожанкина. – Здесь размещаются поликлиники для взрослых и детей, а также диагностические службы. В рамках проекта «Бережливая поликлиника» планируется создать более комфортные условия для пациентов.
В перспективе - сделать открытую регистратуру, переоборудовать кабинеты, чтобы освободить зону рекреации и сделать условия ожидания медицинской помощи в учреждении более удобными. Оснащение новым медицинским оборудованием проходит в рамках программы развития региональной системы здравоохранения.
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