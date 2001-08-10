Несвежее мясо привезли на Сахалин

Три партии несвежего мяса из Белгородской области и Хабаровского края выявлены на Сахалине. Это стало известно после проведения государственного задания по обеспечению качества и безопасности пищевой продукции. Его осуществили специалисты межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на ведомство.

- В результате исследования проб, отобранных в Корсаковском морском торговом порту от двух партий замороженной свиной шеи производителя из Белогородской области и партии замороженной говядины производителя из Хабаровского края выявлены несоответствия правилам ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов, - отмечают специалисты.

Результаты исследований внесены в государственную информационную систему «Веста», территориальные управления Россельхознадзора, региональные управления ветеринарии и иные заинтересованные ведомства.

Кроме того, информация будет доведена до производителей и владельцев продукции для предотвращения ее реализации.