Тихоокеанское
информационное агентство
11 Октября 2019
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10:50, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Несвежее мясо привезли на Сахалин

Три партии несвежего мяса из Белгородской области и Хабаровского края выявлены на Сахалине. Это стало известно после проведения государственного задания по обеспечению качества и безопасности пищевой продукции. Его осуществили специалисты межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на ведомство.

- В результате исследования проб, отобранных в Корсаковском морском торговом порту от двух партий замороженной свиной шеи производителя из Белогородской области и партии замороженной говядины производителя из Хабаровского края выявлены несоответствия правилам ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов, - отмечают специалисты. 

Результаты исследований внесены в государственную информационную систему «Веста», территориальные управления Россельхознадзора, региональные управления ветеринарии и иные заинтересованные ведомства.
 
Кроме того, информация будет доведена до производителей и владельцев продукции для предотвращения ее реализации.

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