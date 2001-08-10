Новый центр профессиональной подготовки открыли на Сахалине
На Сахалине открыли новый центр опережающей профессиональной подготовки. Образовательная площадка призвана повысить престиж рабочих профессий и подготовить кадры по наиболее востребованным и перспективным специальностям в сфере услуг.
Как ТИА "Острова" рассказали в областном правительстве, центр уже начал принимать первые заказы на обучение от островных работодателей. На его базе проведены краткосрочные курсы повышения квалификации для поваров 4 и 5 разрядов и парикмахеров. В перспективе планируется обучение по ландшафтному дизайну, флористике, курсы по хлебопечению и кондитерскому мастерству. До конца 2019 года на ее базе планируется обучить более 100 человек.
Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) - это оснащенная современным оборудованием площадка. В учреждении реализуют экспериментальные обучающие программы среднего профессионального образования. Причем обучение проводится в короткие сроки, что позволяет быстро выпустить специалистов на рынок труда. Качество приобретенных знаний и умений от этого не страдает.
– Сахалинская область – стабильно развивающийся регион, экономика которого испытывает потребность в кадрах для ряда отраслей, - отмечает министр образования Наталья Мурашова. – Кадры сегодня должны быть современными и нацеленными на перспективные новые виды деятельности. Именно ЦОПП поможет подготовить, переподготовить и повысить квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям по запросам работодателей.
Как пояснила директор ЦОПП Ирина Аникеева, на базе Центра будет проходить обучение студенты и переподготовка преподавателей.
– Уже работающие граждане смогут повышать здесь свою квалификацию, приобретать дополнительные навыки или получать новую специальность, а школьники в рамках профориентации – выбирать для себя профессии, – пояснила Ирина Аникеева.
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