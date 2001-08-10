Охинка победила в областном конкурсе среди молодых учителей

На Сахалине подвели итоги конкурса «Педагогический дебют-2019». Его участниками стали молодые учителя с педагогическим стажем не более пяти лет. За победу боролись тринадцать начинающих педагогов. Церемония награждения состоялась 10 октября, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минобра.

- Профессиональные конкурсы — не только смотры педагогических талантов, они помогают поддерживать престиж профессии, дают новый импульс для творчества на этом поприще. Участие в них, как правило, выводит конкурсантов на новую профессиональную ступеньку, они как будто бы получают ещё одно образование: растут их знания, продвигается карьера, - отмечает министр образования.

Напомним, конкурс «Педагогический дебют» проходил в островном регионе со 2 по 10 октября. Он был организован впервые. Во время первого тура участники представляли самопрезентации, в которых рассказали о себе, своих увлечениях, делились планами на будущее. Затем молодые специалисты защищали свой опыт работы, проводили открытые занятия и уроки в незнакомых условиях с незнакомой группой или классом учащихся. Последнее испытание – «круглый стол», в ходе которого начинающие педагоги представляли свое понимание задач национального проекта «Образование».

Работу конкурсантов оценивало компетентное жюри – представители министерства образования области, института развития образования, регионального центра оценки качества образования, победители и участники конкурсов предыдущих лет, лучшие школьные учителя островного края.

На торжественной церемонии закрытия были названы имена лауреатов и абсолютного победителя. В номинации «Молодые педагоги, сопровождающие образовательный процесс» победу одержала Татьяна Бережанская, логопед детского сада №5 «Звездочка» Охи. В номинации «Молодые воспитатели дошкольных образовательных организаций» награду завоевала Дарья Николаева, воспитатель детского сада «Золотой ключик» Южно-Сахалинска. В номинации «Молодые учителя» лучшей стала Снежанна Лазуренко, учитель английского языка, СОШ № 5 Охи.

- Я впервые участвовала в подобном конкурсе. Конечно, без переживаний и волнений не обошлось, это все же конкурсные состязания, - делится впечатлениями абсолютный победитель конкурса Снежанна Лазуренко. – Было много радостного: знакомство с новыми людьми, возможности применить навыки и поделиться опытом, пообщаться и найти новых друзей. Здесь действительно было чему учиться и удивляться! Конкурс - это огромный опыт. Будет, что вспомнить, и что применить в дальнейшей работе.

Абсолютный победитель конкурса в декабре текущего года представит Сахалинскую область на федеральном этапе. Надо отметить, что Всероссийский конкурс «Педагогический дебют – 2019» проводит «Ассоциация лучших школ» под патронатом Комитета Государственной Думы ФС РФ по образованию и науке и при поддержке Совета Федерации ФС РФ, Министерства просвещения РФ, Общероссийского Профсоюза образования.

Министр образования сообщила, что кроме проведения профессиональных состязаний на региональном уровне реализуется целый комплекс мер поддержки для молодых педагогов.

- В их числе - выплата подъемных. Кроме этого, первых три года работы молодым специалистам устанавливается надбавка к должностному окладу в размере 40%, - рассказала Наталья Мурашова. - Для учителей, работающих в сельской местности должностные оклады повышаются на 25%, компенсируется оплата жилья.

Благодаря региональным мерам поддержки за последние три года в сферу образования на островах трудоустроились более 300 молодых специалистов.