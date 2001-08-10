Тихоокеанское
информационное агентство
11 Октября 2019
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Участок улицы Сахалинской в областном центре закроют для движения
13:00, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Участок улицы Сахалинской в областном центре закроют для движения

Работы по ремонту системы водоснабжения продолжаются на улице Сахалинской в областном центре. В предстоящие выходные дни для движения транспорта будет закрыт участок от Чехова до Милицейской.

Ограничения продлятся с 7.00 12 октября до 7.00 14 октября. За это время подрядная организация в рамках муниципального контракта заменит трубы водоснабжения и водоотведения.

Перекрестки улицы Сахалинской с Милицейской и Чехова останутся открытыми для движения, поэтому подъезд к домам и иным объектам будет осуществляться с дворовых территорий, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на мэрию города.

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