Участок улицы Сахалинской в областном центре закроют для движения

Работы по ремонту системы водоснабжения продолжаются на улице Сахалинской в областном центре. В предстоящие выходные дни для движения транспорта будет закрыт участок от Чехова до Милицейской.

Ограничения продлятся с 7.00 12 октября до 7.00 14 октября. За это время подрядная организация в рамках муниципального контракта заменит трубы водоснабжения и водоотведения.

Перекрестки улицы Сахалинской с Милицейской и Чехова останутся открытыми для движения, поэтому подъезд к домам и иным объектам будет осуществляться с дворовых территорий, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на мэрию города.