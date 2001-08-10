Шахматную культуру развивают в южно-сахалинских школах

У учащихся 15 общеобразовательных учреждений Южно-Сахалинска есть возможность заниматься шахматами в стенах родной школы. В настоящее время тонкости игры осваивают более 300 учеников, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

Как рассказала заместитель директора департамента образования Южно-Сахалинска Светлана Захарова, шахматы все активнее приходят в городские школы. Этому способствует обновление образовательной среды за счет открытия дополнительных площадей и приобретения тематического оборудования. Программы реализуются в разных направлениях: как интеллектуальный досуг для ребят или в качестве дополнительного образования.

В гимназии №1 в шахматы играют давно. После введения нового корпуса у шахматистов появилось больше пространства и больше времени для занятий. При этом теперь в гимназии играют не только учителя и ученики, но и родители: дважды в неделю проводятся семейные встречи.

Заместитель директора Андрей Тишевский объяснил: к баталиям на клетчатой доске приглашают всех желающих. А с теми ребятами, кто решил освоить шахматное искусство основательно, работает мастер ФИДЕ Татьяна Маринина.

- Пушкин очень уважал и любил играть в шахматы. И даже обучил игре свою супругу. Развивая это направление, гимназия отдает дань уважения личности писателя, — сказал Андрей Тишевский. - Приобрести нужное оборудование мы смогли на грантовые средства от «Сахалинской энергии». Созданный в результате шахматный клуб не только популяризирует шахматы, но через совместные занятия и турниры объединяет детей и родителей.

Департамент образования планирует открыть секции шахмат еще в нескольких школах Южно-Сахалинска.