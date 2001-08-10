Шахматную культуру развивают в южно-сахалинских школах
У учащихся 15 общеобразовательных учреждений Южно-Сахалинска есть возможность заниматься шахматами в стенах родной школы. В настоящее время тонкости игры осваивают более 300 учеников, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.
Как рассказала заместитель директора департамента образования Южно-Сахалинска Светлана Захарова, шахматы все активнее приходят в городские школы. Этому способствует обновление образовательной среды за счет открытия дополнительных площадей и приобретения тематического оборудования. Программы реализуются в разных направлениях: как интеллектуальный досуг для ребят или в качестве дополнительного образования.
В гимназии №1 в шахматы играют давно. После введения нового корпуса у шахматистов появилось больше пространства и больше времени для занятий. При этом теперь в гимназии играют не только учителя и ученики, но и родители: дважды в неделю проводятся семейные встречи.
Заместитель директора Андрей Тишевский объяснил: к баталиям на клетчатой доске приглашают всех желающих. А с теми ребятами, кто решил освоить шахматное искусство основательно, работает мастер ФИДЕ Татьяна Маринина.
- Пушкин очень уважал и любил играть в шахматы. И даже обучил игре свою супругу. Развивая это направление, гимназия отдает дань уважения личности писателя, — сказал Андрей Тишевский. - Приобрести нужное оборудование мы смогли на грантовые средства от «Сахалинской энергии». Созданный в результате шахматный клуб не только популяризирует шахматы, но через совместные занятия и турниры объединяет детей и родителей.
Департамент образования планирует открыть секции шахмат еще в нескольких школах Южно-Сахалинска.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:45 Сегодня СКК контролирует прохождение отопительного сезона в Южно-Сахалинске
- 09:00 Сегодня ВТБ Капитал лидирует на рынке долгового капитала согласно основным международным рэнкингам
09:20 Сегодня Около 40 участников собрал семинар работников органов молодежной политики на Сахалине
- 10:10 Сегодня Сахалинские волейболисты сыграют два матча с «ИжГТУ-Динамо»
- 15:00 4 Октября Ряд ограничений ждет южносахалинцев в эти выходные
- 16:00 4 Октября Дом и хозпостройки сгорели в Холмском районе
17:00 4 Октября Два автобусных павильона появились в Лиственничном
- 18:00 4 Октября Миллион рублей задолжал сахалинец своим детям
- 18:00 13 Сентября Перекрёсток Сахалинская - Некрасова закроют в областном центре
11:00 13 Сентября Южносахалинцы погрузятся в «Миры Мураками»
15:00 19 Сентября Пять районов Сахалина пополнились мобильными стоматологиями
13:30 26 Сентября Сахалинцы смогут примерить образ любимого театрального героя
Выбор редакции
- 22:06 9 Сентября Добавить ценности: на ВЭФ-2019 обсудили систему цепочек добавленной стоимости
- 20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
Мои острова - моё будущее
19:59 Вчера Предприниматель и экс-хоккеист Федор Храпак: На Сахалине много возможностей
20:13 1 Октября Ботаник-любитель Ольга Асеева: На Сахалине и Курилах уникальная природа
20:03 27 Сентября Профессиональный каюр, заводчик Алексей Ткаченко: Хочу возродить сахалинскую породу Карафуто-Кен
18:56 25 Сентября Преподаватель йоги Антон Гриньков: Сахалин для меня – это место силы
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?