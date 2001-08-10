Тихоокеанское
информационное агентство
12 Октября 2019
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Участок улицы Сахалинской в областном центре закроют для движения
14:30, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Семинар по игре в теннис проведут для сахалинцев

Южносахалинцев приглашают на бесплатный семинар по игре в теннис. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на администрацию города.

Семинар проведут президент Амурской федерации тенниса Станислав Дьяконов и президент Сахалинской спортивной федерации тенниса Вадим Анчутин. Слушателям расскажут об этом виде спорта, о развитии тенниса в островном регионе на ближайшие два года, ознакомят их с календарным планом соревнований и обсудят другие темы.

Семинар «Теннис для всех» пройдет 15 октября в СК «Гидрострой» (пер. Алтайский, 11). Начало в 17:30.

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