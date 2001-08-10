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15:30, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Участок южно-сахалинской улицы Горького закроют на 4 дня
Небольшой участок улицы Горького, в районе дома № 11б (напротив Политехнического колледжа СахГУ) в Южно-Сахалинске закроют на четыре дня. Ограничения продлятся с 8.00 12 октября до 22.00 15 октября.
За это время подрядная организация в рамках муниципального контракта проведет работы по прокладке бытовой канализации.
В связи с этим сквозного проезда по улице Горького не будет. Объездные пути: Емельянова, Комсомольская, Победы, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу мэрии областного центра.
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Новости общества Сахалина и Курил
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