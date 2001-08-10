Тихоокеанское
информационное агентство
12 Октября 2019
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Участок улицы Сахалинской в областном центре закроют для движения
15:30, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Участок южно-сахалинской улицы Горького закроют на 4 дня

Небольшой участок улицы Горького, в районе дома № 11б (напротив Политехнического колледжа СахГУ) в Южно-Сахалинске закроют на четыре дня. Ограничения продлятся с 8.00 12 октября до 22.00 15 октября.

За это время подрядная организация в рамках муниципального контракта проведет работы по прокладке бытовой канализации.

В связи с этим сквозного проезда по улице Горького не будет. Объездные пути: Емельянова, Комсомольская, Победы, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу мэрии областного центра.

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