Больше 180 юных сахалинцев участвуют в

Муниципальная военно-патриотическая игра «Зарница» проходить в эти дни на базе лагеря «Юбилейный» в Южно-Сахалинске. В этом году попробовать свои силы приехали 13 команд, 182 участника. Главный приз игры - переходящий кубок имени Героя Советского Союза Михаила Федотова, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу мэрии областного центра.

Для победы команды должны показать отличные знания и навыки в строевой подготовке, медицине, туризме, стрельбе, гражданской обороне, а также основ военного дела.

Любовь Николаева из команды «Пограничники» (школа №1) выступает на «Зарнице» уже в пятый раз. Девушка рассказала, что основной состав команды остается неизменным, готовиться к состязаниям ребята начинают заранее.

- Сложных заданий здесь нет. Важно просто хорошо подготовиться и показать результат, - сказала участница.

Итоги «Зарницы-2019» будут подведены сегодня вечером.