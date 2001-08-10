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17:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Циклон идёт на север Сахалина
Завтра, 12 октября, на территории Охинского и Ногликского районов прогнозируется усиление ветра до 20 м/с, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.
В администрацию указанных муниципалитетов и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий непогоды, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле областного ГУ МЧС.
Спасатели рекомендует жителям указанных районов:
- без особой необходимости не покидать пределы населённых пунктов;
- уточнить местонахождение родных и близких, принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными;
- отложить выезды на рыбалку и охоту на период действия предупреждения;
- туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать непогоду в подготовленных для этого местах;
- остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций, зданий и сооружений;
- при необходимости обращаться в дежурные службы.
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