Проект сахалинских врачей признали лучшим на Дальнем Востоке
Группа сахалинских врачей стала лучшей на защите проектов в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Эксперты единогласно признали работу островитян самой актуальной и масштабной из всех представленных. Об этом пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
- Проект современен, уникален, и востребован, – таков вердикт аттестационной комиссии.
Трехнедельный курс повышения квалификации для организаторов здравоохранения состоялся на базе приморского филиала академии. Завершающим этапом образовательного процесса стала презентация собственного проекта. Островные медики представили на суд экспертов разработку современной системы цифровизации гистологических исследований. Реализация этого проекта в Сахалинской области позволит вывести борьбу с онкологией в регионе на новый качественный уровень.
- Уникальность разработанного проекта – в отсутствии примеров подобных цифровых систем на территории Российской Федерации в масштабах региона, - рассказывают авторы проекта, главный врач Ногликской ЦРБ Алексей Ефимов и заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Александровск-Сахалинской ЦРБ Татьяна Шимулинас. – Внедрение проекта на территории нашей области позволит сократить срок исследования гистологического материала с использованием возможностей телемедицины до 1-2х дней и даст новые возможности в борьбе с онкологическими заболеваниями в регионе.
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