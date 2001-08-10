Южносахалинцам предлагают обследоваться на туберкулез
Жителям Южно-Сахалинска напоминают о необходимости своевременно проходить обследование на выявление туберкулеза. Для этого взрослому населению необходимо ежегодно проходить флюорографию. Как ТИА "Острова" сообщили в мэрии города, процедуру можно пройти в любом медицинском учреждении, без привязки к месту жительства:
- поликлиника Консультативно-диагностического центра (регистратура: 238-718);
- городская поликлиника №2 (регистратура: 300-034);
- городская поликлиника №4 (регистратура: 755-056, стол справок: 735-498);
- городская поликлиника №6 (регистратура: 796-253, стол справок: 796-009);
- Синегорская участковая больница (регистратура: 239-375).
Детям до 17 лет необходимо ежегодно проводить туберкулинодиагностику (реакция Манту) — своего рода иммунологический тест, который показывает, есть ли в организме туберкулёзная инфекция. По словам специалистов, к сожалению, в последнее время родители стали все чаще отказываться от пробы на реакцию Манту. Отказ от диагностики может привести к поздней постановке диагноза, когда при лечении можно применять менее агрессивные методы.
Стоит помнить, что определить по внешнему виду эпидемически опасного больного не представляется возможным. Чаще всего после инфицирования микобактериями заболевание протекает в бессимптомной, скрытой форме. Выраженные симптомы заболевания проявляются зачастую только при необратимых изменениях в лёгких. В большинстве же случаев - заболевший туберкулёзом человек длительное время чувствует себя удовлетворительно.
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