Экологическая акция «Живи, лес!» состоялась на Сахалине
На Сахалине прошла экологическая акция «Живи, лес!». В ее рамках в селе Новотроицком Анивского района высажено более 300 деревьев и кустарников. В мероприятии приняли участие представители общественных организаций, органов местного самоуправления, областного правительства и неравнодушные островитяне, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ПСО.
Замминистра лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области Данила Дударев выразил надежду, что подобные акции станут доброй традицией и у каждого жителя региона появится «свое» посаженное дерево.
– А лучше — несколько, потому что состояние нашей природы непосредственно влияет на качество экологической обстановки в регионе, – отметил Данила Дударев, добавив, что подобным мероприятиям в регионе уделяется особое внимание.
Новые березовые, рябиновые, кленовые аллеи высаживают в разных уголках островного региона, при этом в области не только восстанавливают лесной массив, но и облагораживают территории муниципальных образований. Ежегодно на большой территории островного края высаживают новые леса.
– На каждое обращение к жителям с целью улучшения экологии мы получаем хорошую обратную связь. Люди приходят охотно, с настроением, приводят детей и внуков. Они говорят, что хотят больше подобных акций, и мы стараемся идти им навстречу, – подчеркнул управляющий делами анивской администрации Алексей Баяндин.
Основной задачей таких мероприятий является формирование бережного отношения к лесным богатствам нашей Родины, к окружающей среде, особенно среди подрастающего поколения.
Саженцы деревьев для озеленения организаторы подбирали один к одному – достаточно рослые, по 1-2 метра в высоту. Специалисты минлесхоза отметили, что прижиться они должны отлично – сам материал хороший и время выбрано удачное, когда почка уже спит.
Всероссийская акция «Живи, лес!» проводится в островном регионе уже 8 год подряд. В текущем году она стартовала в августе. За два месяца ее проведения уже высажено свыше 1600 деревьев хвойных и лиственных пород, а также кустарников на 3,2 гектарах во всех районах области. Помимо посадки участники акции очищали леса от мусора, ухаживали за сеянцами и саженцами и собирали лесные семена. Также за это время в школах проводились различные просветительские мероприятия и выставки.
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