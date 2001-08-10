Автобусы №6 вернутся на прежний маршрут в Южно-Сахалинске

Со среды, 16 октября, южно-сахалинские автобусы №6 возвращаются на прежний маршрут. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу администрации областного центра.

Напомним, с 1 октября были внесены корректировки в маршрут движения автобуса №6 «Ж/д вокзал - кладбищенский комплекс № 3»: в тестовом режиме он пошел через улицу Железнодорожную. Это было связано с обращением в администрацию города местных жителей.

Между тем это решение не устроило жителей Лиственничного, для которых при таком маршруте выпадала часть необходимых им остановок на пр. Мира. Кроме того, как сообщили в отделе транспорта, во время тестового периода пассажиропоток на ул. Железнодорожной оказался очень низким. Поэтому с 16 октября автобусы № 6 будут двигаться по прежнему маршруту и расписанию. Ознакомиться с расписанием автобуса и отследить его нахождение на линии можно на портале http://bus.yuzhno-sakh.ru/.

В отделе транспорта отмечают, что не отказываются от планов запуска автобуса по ул. Железнодорожной. Сейчас рассматриваются различные варианты, вплоть до внедрения нового автобусного маршрута.