Областной слёт юных краеведов пройдёт в Южно-Сахалинске на базе исторического парка «Россия – моя история» с 15 по 17 октября. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на областной центр внешкольной воспитательной работы.

В мероприятии примут участие свыше 50 учащихся – 11 команд из девяти районов области. Ребята представят свои проекты в конкурсе туристических маршрутов «Родной мой край» и в конкурсе маршрутов всероссийской туристско-краеведческой экспедиции «Я познаю Россию», смогут проявить свои знания в интеллектуальном конкурсе «Сахалин – моя малая Родина». Помимо этого, в программу входит однодневный туристический поход на гору Юнона, экскурсии в ММК «Победа» и исторический парк «Россия – моя история».

Победители конкурсов, набравшие наибольшее количество баллов, получат дипломы и ценные призы.