Дворы, в которых заменили сети, проверили в Южно-Сахалинске

Первый вице-мэр Наталия Куприна, вице-мэр Александр Гринберг, а также специалисты профильных ведомств администрации Южно-Сахалинска проверили качество выполненных работ, обращая особое внимание на восстановленное после разрытий благоустройство, передает ТИА "Острова" со ссылкой на мэрию города.

Первым объектом в минувшую пятницу стали дворы на улице Чехова. Большая территория в районе домов 66 и 66А, 68 и 68А во время строительного сезона была перерыта — здесь полностью обновили сети теплоснабжения. Причем вскрывать пришлось как зеленую зону, так и и асфальтовое покрытие. В августе эта работа была закончена и подрядчик приступил к восстановлению нарушенного благоустройства. В ходе осмотра был выявлен ряд недочетов — так, например, не везде было восстановлено асфальтовое покрытие, земля также местами засыпана небрежно и не разровнена, отсутствует озеленение. Первый вице-мэр Наталия Куприна отметила, что после работы по замене сетей подрядчик обязан привести территорию в порядок, чтобы жители не испытывали неудобство и поручила устранить недочеты.

Подобные мелкие недочеты выявили и во дворах по улице Ленина, где также проводили замену теплотрасс. В целом же подрядчики выполнили свою работу удовлетворительно, что позволит успешно войти в зимний сезон и содержать эту территорию. Срок на устранение всех выявленных недочетов — две недели, потом будет проведен повторный осмотр и проверка территории дворов.

Напомним, что в Южно-Сахалинске уже несколько лет применяют подход, когда в один год выполняется замена сетей, а в другой - благоустройство. Этот подход оправдан в силу специфики города — так как при ремонте дворов зачастую приходится менять трубы тепло и водоснабжения, за короткий строительный сезон не удается выполнить благоустройство, и разбивка этой работы на два этапа позволяет успешно войти в отопительный сезон, а также не заниматься асфальтированием в неподходящую для этого холодную погоду. Добавим, что дворы на зиму приводят в приемлемый вид — во временном грунтовом и щебеночном, исполнении, чтобы ожидая капитального ремонта жители не испытывали большие неудобства.

Добавим, что замену сетей в городском округе в 2019 году уже провели в ряде дворов на улицах Украинской, Садовой, Сахалинской, Ленина, Чехова, Пуркаева, Саранской, Крюкова, Буюклы, Вокзальной, Железнодорожной, Поповича, Дружбы, проспектах Мира и Коммунистическом. На четырех дворах работы находятся в стадии завершения — здесь уже утверждены переходящие контракты на 2020 год — по благоустройству. На остальные дворы готовятся проекты — они будут представлены на согласование и обсуждение жителей.