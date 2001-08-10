Дорожную технику готовят к снегопадам в Южно-Сахалинске

На южно-сахалинском заводе стройматериалов имени Федотова начались плановые работы по переоснащению спецтехники для расчистки города от снега и борьбы с наледью. Сейчас специалисты меняют поливомоечное оборудование комбинированных дорожных машин на бункеры для противогололедных материалов, а также устанавливают отвалы для уборки снега, сообщает администрация областного центра.

Как рассказал директор завода Алексей Римша, эта работа идет с опережением графика, сейчас переоборудована уже половина из имеющейся техники.

В целом предприятие готово к зимним снегопадам, создан запас противогололедных материалов (песка и соли), которых хватит до наступления весны. Фронтальные погрузчики, автогрейдеры и тракторы со снегоуборочным оборудованием также готовы к работе. Планируется, что зимой на обслуживании городских улиц будет занято свыше 100 единиц техники.