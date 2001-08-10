Отопительный сезон стартовал на Сахалине и Курилах

Отопительный сезон начался во всей Сахалинской области. Все котельные островного региона запущены и работают в штатном режиме. Об этом на брифинге сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства области Дмитрий Зайцев.

Как ТИА "Острова" рассказали в сахалинском правительстве, для ликвидации аварийных ситуаций на островных объектах ЖКХ сформированы 120 аварийно-восстановительных бригад, создан запас материалов и оборудования. Все объекты жилищно-коммунального хозяйства обеспечены резервными источниками энергоснабжения, проведены их проверки и пробные запуски.

Необходимые объемы топлива завезены практически во все муниципалитеты. Исключение - Курильск. Там из-за неблагоприятных погодных условий не удается осуществить выгрузку угля - судно стоит на рейде и не может зайти в порт.

Всего для нужд Сахалинской области ежегодно закупается 480 тысяч тонн угля, поскольку он является основным источником топлива для котельных. Однако благодаря строительству и вводу в эксплуатацию газовых котельных объемы использования твердого топлива будут снижаться.

- Сегодня ведется строительство газовых котельных в Тымовском городском округе. Их подключение планируется в 2020 году. Приступили к строительству котельной в Александровск-Сахалинском, - отметил Дмитрий Зайцев.

Также министр напомнил, что отопительный сезон по действующим нормативам стартует, когда среднесуточная температура наружного воздуха на протяжении пяти суток держится ниже +8 градусов. Пока же во многих населенных пунктах теплее. Однако главы этих муниципалитетов всё равно приняли решение о начале подачи тепла.

Отметим, сегодня без отопления остаются лишь несколько домов в Южно-Сахалинске и Курильске. Сейчас специалисты разбираются в причинах и осуществляют наладку оборудования. Проблемы устранят в течение нескольких дней.