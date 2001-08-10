Фестиваль пельменей пройдет в Южно-Сахалинске
Фестиваль пельменей обещает стать самым вкусным событием предстоящих двух месяцев. Со вчерашнего дня открыт прием заявок от предприятий общественного питания и перерабатывающей промышленности на участие в мероприятии. Заявить о себе в общегородском кулинарном проекте можно до 24 октября, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу южно-сахалинской мэрии.
День Пельменя уже знаком жителям областного центра. Традиционно он проводится в декабре и дает старт череде предновогодних торжеств. В этом году вкусное мероприятие, с полюбившимся конкурсом на скоростное поедание пельменей и большой развлекательной программой, также состоится в середине декабря. Организаторы решили пойти дальше и расширить программу события, задействовав в ней как можно большее число предприятий общественного питания и сахалинских производителей полуфабрикатов и пельменной продукции.
- Формат гастрономического марафона оказался интересен как для нашего бизнеса, так и для жителей города. Мы имеем удачный опыт проведения подобного события в рамках фестиваля «Остров-Рыба». Эта интересная форма сотрудничества привела к активизации поварского сообщества города, появились новые совместные кулинарные проекты, - рассказывает заместитель директора департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска Елена Дачилова. - Сейчас мы ставим перед собой цели по созданию условий для реализации продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, общественного питания, а также по сохранению и популяризации традиций национальных кухонь.
В течение месяца предприятия общественного питания - участники марафона, будут предлагать посетителям кафе и ресторанов города пельмени, равиоли, гедзе, хинкали и другие блюда этого направления по цене не более 350 рублей за порцию. Чтобы стать участником гастрономического марафона необходимо оформить заявку.
Не остались забыты и производители полуфабрикатов, они будут состязаться за признание покупателя в народном голосовании «Самые вкусные пельмени сахалинского производителя». Для того чтобы заявить свою продукцию на голосование, необходимо до 24 октября подать заявку.
Гастрономический марафон «Пельмень и его друзья» и интерактивный опрос населения на «Самые вкусные пельмени сахалинского производителя» стартуют 1 ноября. Завершающим этапом фестиваля станет подведение итогов, серия мастер-классов и большой гастрономический праздник.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 13:00 9 Октября Стрельба помогла корсаковским полицейским остановить нарушителя
- 14:00 11 Октября Сезон маунтинбайка закроют на Сахалине
11:10 10 Октября Часть Южно-Сахалинска останется без воды этой ночью
13:00 10 Октября Об экспедиции в Антарктиду расскажут сахалинцам
15:00 19 Сентября Пять районов Сахалина пополнились мобильными стоматологиями
13:30 26 Сентября Сахалинцы смогут примерить образ любимого театрального героя
- 12:30 26 Сентября Украинского наркокурьера задержали полицейские в Южно-Сахалинске
18:00 18 Сентября Островным родителям заплатят за то, что их дети ходят в частные детские сады
Выбор редакции
- 22:06 9 Сентября Добавить ценности: на ВЭФ-2019 обсудили систему цепочек добавленной стоимости
- 20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
Мои острова - моё будущее
21:09 14 Октября Сооснователь детской медиашколы Никита Потепалов: На Сахалине могут вырасти звезды экстремального спорта
19:59 10 Октября Предприниматель и экс-хоккеист Федор Храпак: На Сахалине много возможностей
20:13 1 Октября Ботаник-любитель Ольга Асеева: На Сахалине и Курилах уникальная природа
20:03 27 Сентября Профессиональный каюр, заводчик Алексей Ткаченко: Хочу возродить сахалинскую породу Карафуто-Кен
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?