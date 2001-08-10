Фестиваль пельменей пройдет в Южно-Сахалинске

Фестиваль пельменей обещает стать самым вкусным событием предстоящих двух месяцев. Со вчерашнего дня открыт прием заявок от предприятий общественного питания и перерабатывающей промышленности на участие в мероприятии. Заявить о себе в общегородском кулинарном проекте можно до 24 октября, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу южно-сахалинской мэрии.

День Пельменя уже знаком жителям областного центра. Традиционно он проводится в декабре и дает старт череде предновогодних торжеств. В этом году вкусное мероприятие, с полюбившимся конкурсом на скоростное поедание пельменей и большой развлекательной программой, также состоится в середине декабря. Организаторы решили пойти дальше и расширить программу события, задействовав в ней как можно большее число предприятий общественного питания и сахалинских производителей полуфабрикатов и пельменной продукции.

- Формат гастрономического марафона оказался интересен как для нашего бизнеса, так и для жителей города. Мы имеем удачный опыт проведения подобного события в рамках фестиваля «Остров-Рыба». Эта интересная форма сотрудничества привела к активизации поварского сообщества города, появились новые совместные кулинарные проекты, - рассказывает заместитель директора департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска Елена Дачилова. - Сейчас мы ставим перед собой цели по созданию условий для реализации продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, общественного питания, а также по сохранению и популяризации традиций национальных кухонь.

В течение месяца предприятия общественного питания - участники марафона, будут предлагать посетителям кафе и ресторанов города пельмени, равиоли, гедзе, хинкали и другие блюда этого направления по цене не более 350 рублей за порцию. Чтобы стать участником гастрономического марафона необходимо оформить заявку.

Не остались забыты и производители полуфабрикатов, они будут состязаться за признание покупателя в народном голосовании «Самые вкусные пельмени сахалинского производителя». Для того чтобы заявить свою продукцию на голосование, необходимо до 24 октября подать заявку.

Гастрономический марафон «Пельмень и его друзья» и интерактивный опрос населения на «Самые вкусные пельмени сахалинского производителя» стартуют 1 ноября. Завершающим этапом фестиваля станет подведение итогов, серия мастер-классов и большой гастрономический праздник.