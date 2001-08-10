В России расширили список жизненно важных лекарств
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился расширить перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 23 препарата. Об этом сообщается на сайте Интерфакса.
"Сейчас перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств включает 735 позиций", - напомнил Медведев на совещании с вице-премьерами в понедельник. По его словам, список будет расширен в 2020 году. Соответствующее распоряжение глава правительства подписал в понедельник.
Медведев добавил, что также будет расширен список лекарств, которые могут получать льготники. По его словам, препараты для лечения сложных болезней "достаточно дорогие", но в них особенно нуждаются люди.
"Добавляем в перечень дорогостоящих препаратов ещё ряд лекарств для лечения сложных высокозатратных нозологий. Они достаточно дорогие, но в них особенно нуждаются люди с редкими заболеваниями.
Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания рассказала, что в 2019 году в перечне ЖНВЛП из 758 позиций 516 лекарств будут отечественного производства.
По ее словам, в числе новых препаратов 8 противоопухолевых, 4 препарата от бронхиальной астмы, 3 антибиотика и противогрибковых средства, 2 препарата для лечения гепатита С, 2 препарата для лечения ревматоидного артрита и по одному препарату для лечения инсулинозависимого сахарного диабета, избытка гормона роста, псориаза, шизофрении и для МРТ-диагностики.
В декабре 2018 года Медведев сообщал о расширении списка ЖНВЛП на 36 препаратов.
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