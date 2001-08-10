Центр «Мой бизнес» откроют завтра в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске открывается первый в регионе центр «Мой бизнес». Учреждение начнет работать 16 октября по адресу: Емельянова, 6. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Новая площадка создана для удобства владельцев собственного дела на островах. В центре «Мой бизнес» можно получить услуги МФЦ, проконсультироваться со специалистами институтов развития бизнеса, провести встречу с деловыми партнерами и представителями органов власти.

– Мы хотим свести к минимуму бюрократическую нагрузку на предпринимателей, создать комфортные условия для ведения бизнеса на островах, – отметил Валерий Лимаренко. – Теперь не нужно ходить по различным ведомствам, расположенным в разных частях города. Любой предприниматель или человек, только планирующий открыть свое дело, сможет в одном месте получить консультацию по всем интересующим вопросам, и в том числе финансовую поддержку.

Центры «Мой бизнес» открываются в регионах в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Проект рассчитан на 2019-2024 годы. Он нацелен на улучшение условий для предпринимательства, расширение доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, а также на популяризацию предпринимательства.