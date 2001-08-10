Бригады узких специалистов отправились в районы Сахалина и Курил

В районы Сахалинской области отправились бригады узких специалистов. Медицинскую помощь жителям отдаленных населенных пунктов будут оказывать шесть медицинских команд. В их состав вошли высококвалифицированные специалисты из разных регионов России, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на областное правительство.

Губернатор Валерий Лимаренко неоднократно отмечал, что медицинские осмотры в Сахалинской области должны быть не формальными, а качественными, детальными. На первом этапе сахалинцы и курильчане проходят диспансеризацию, чтобы проверить свое здоровье и выявить опасность развития серьезных заболеваний. Второй этап – углубленное обследование по обнаруженным патологиям и факторам риска. Эту работу в районах островного региона будут проводить специалисты по ведущим отраслям медицинской науки из разных уголков страны.

– Медосмотры не должны вестись для галочки и положительной статистики, – подчеркнул министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук на встрече с медицинским десантом. – Мало зафиксировать недомогание у человека. Важно разобраться и найти причину заболевания, ведь за незначительными симптомами может скрываться онкология.

Углубленные медицинские осмотры будут проводиться в тех районах, где особенно остро ощущается нехватка узких специалистов. В составе медицинского десанта – кардиологи, неврологи, онкологи, хирурги, урологи, офтальмологи, специалисты по ультразвуковой и функциональной диагностике. Перед командировкой на Сахалин врачи прошли строгий отбор. Каждый претендент должен был подтвердить высокий уровень квалификации, опыт работы в практической медицине. Окончательное решение принималось после тщательной проверки этих данных и собеседования. В итоге, проверять здоровье сахалинцев и приехали врачи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тулы, Ставрополя, Волгограда, Красноярка, Иркутска, Оренбурга, Сочи и других городов.

– Я на Сахалине впервые. Раньше и не предполагала, что побываю здесь. И не в качестве туриста, а смогу быть полезной, поделиться знаниями, опытом, помочь людям, – рассказала врач-эндокринолог высшей категории Наталья Дроздова из Тулы.

Первая бригада специалистов уже сегодня отправилась на Северные Курилы. Далее медицинский десант будут встречать жители Охинского, Тымовского и других районов.

Подобный формат работы применяется в экспедициях на Курилы врачей медико-просветительского проекта «Рубежи России». Благодаря визитам специалистов удается отслеживать динамику заболеваний, проводить адресную профилактику опасных недугов и совершенствовать систему оказания медицинской помощи. Планируется, что команды высококвалифицированных врачей побывают в районах островной области и в 2020 году.