СНТ «Коммунальник» в Южно-Сахалинске рискует лишиться электроэнергии
«Сахалинэнерго» намерено ограничить подачу электроэнергии садоводческому некоммерческому товариществу «Коммунальник» Южно-Сахалинска 22 октября. Причина - долг перед ресурсоснабжающей организацией в шесть миллионов рублей. Он копится с прошлой осени, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу энергокомпании.
Помимо этого, за СНТ числится задолженность за бездоговорное и безучётное потребление электроэнергии в 10 млн рублей, сформировавшаяся в период с 2016-го по 2018-й годы путем самовольного подключения к электросети.
Принимая решение об ограничении электроснабжения за долги, Сахалинэнерго руководствуется нормами законодательства. Согласно Постановлению правительства РФ №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» ресурсоснабжающая организация вправе ограничить подачу электроэнергии, если потребитель не оплачивает счета более двух нормативов потребления.
Напомним, в настоящее время по согласованию с администрацией города Сахалинэнерго организовало в СНТ работу по сбыту электроэнергии в рамках агентского договора. Однако неудовлетворительное техническое состояние сетей, а также отсутствие опознавательных табличек на домах не позволяют вести ее полноценным образом. В частности, нет возможности адресно разносить квитанции за потребленную электроэнергию, точечно проводить мероприятия по отключению электроснабжения неплательщикам. Кроме того, нынешнее состояние сетей представляет реальную опасность для жизни, здоровья и сохранности имущества граждан, проживающих на территории СНТ.
Сахалинэнерго уверено, что только передача сетей в муниципальную собственность с последующим включением в ремонтную программу города позволит окончательно решить вопрос с качеством энергоснабжения СНТ, а также повысить уровень энергосбытовой деятельности.
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