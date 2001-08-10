Тихоокеанское
информационное агентство
16 Октября 2019
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Холодной воды не будет завтра на севере Южно-Сахалинска
14:30, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Холодной воды не будет завтра на севере Южно-Сахалинска

Жители некоторых улиц, расположенных в северной части Южно-Сахалинска, останутся без холодной воды завтра днем, 16 октября. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ.

Так, с 09.30 до 20.00 холодной воды не будет по следующим адресам: улица Украинская (1-45, 2-42), Карьерная, Промышленная и Мичурина, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на мэрию города.

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