Юные сахалинцы могут отправиться вручение первых паспортов в Москву

Всероссийский отбор участников на торжественное вручение первых паспортов школьникам, которые имеют отличные успехи в учебе, спорте, творчестве, общественной деятельности, стартовал на Сахалине.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам молодежи, конкурсный отбор заключается в предоставлении портфолио, отражающего успехи в учебе, спорте, творчестве, а также подготовке видео-размышления на тему: "Я и мой край!".

Принять участие в акции может каждый ребенок, достигший 14-ти лет. Отправить заявку можно до 5 ноября на электронный адрес: konkurs.patriot@ruy.ru

Конкурсанты, не вошедшие в число участников торжественной церемонии в Москве, будут рекомендованы для участия в региональных церемониях вручения паспортов. Вручение его на Сахалине, как и во всех регионах, пройдет 12 декабря.

Более подробную информацию об участии во всероссийской отборе можно получить по телефону: 8 (4242) 47-29-88.