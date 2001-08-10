Юные сахалинцы могут отправиться вручение первых паспортов в Москву
Всероссийский отбор участников на торжественное вручение первых паспортов школьникам, которые имеют отличные успехи в учебе, спорте, творчестве, общественной деятельности, стартовал на Сахалине.
Как рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам молодежи, конкурсный отбор заключается в предоставлении портфолио, отражающего успехи в учебе, спорте, творчестве, а также подготовке видео-размышления на тему: "Я и мой край!".
Принять участие в акции может каждый ребенок, достигший 14-ти лет. Отправить заявку можно до 5 ноября на электронный адрес: konkurs.patriot@ruy.ru
Конкурсанты, не вошедшие в число участников торжественной церемонии в Москве, будут рекомендованы для участия в региональных церемониях вручения паспортов. Вручение его на Сахалине, как и во всех регионах, пройдет 12 декабря.
Более подробную информацию об участии во всероссийской отборе можно получить по телефону: 8 (4242) 47-29-88.
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