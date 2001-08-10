Тихоокеанское
информационное агентство
16 Октября 2019
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Холодной воды не будет завтра на севере Южно-Сахалинска
17:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцам расскажут, как получить электронные услуги

"Горячая" телефонная линия по вопросам получения муниципальных услуг, предоставляемых администрацией города в электронном виде, состоится в Южно-Сахалинске.

Завтра, 16 октября, специалисты управления делами администрации города расскажут о преимуществах получения электронных услуг, разъяснят, какие услуги мэрии можно получить в электронном виде и где подтвердить свою учетную запись, а также ответят на другие интересующие горожан вопросы по теме «горячей линии».

Звонки будут принимать с 10.00 до 13.00 по телефону 300-806 (доб. 4), сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу южно-сахалинской администрации.

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