Акция «Книга – лучший подарок» проходит в Корсакове

Корсаковские единороссы проводят акцию «Книга – лучший подарок». По инициативе партийцев в портовом городе будет обновлен фонд библиотеки школы №2, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального отделения "ЕР".

- Корсаковцы активно откликнулись на наш призыв и приняли участие в акции по комплектованию школьной библиотеки. Во многих семьях дети выросли, а в домашних библиотеках сохранились книги, которые они когда-то читали. Люди с удовольствием приносят книги, чтобы они послужили последующим поколениям. Хотя сегодня у молодежи популярностью пользуется электронный формат, мы надеемся, что бумажные книги обязательно найдут своего читателя, и ребята воспримут идеи добра, дружбы, гуманизма, на которых росли их родители, - отметила исполнительный секретарь корсаковского отделения партии «Единая Россия» Елена Сенникова.

Уже собрано более сотни экземпляров художественной литературы разных жанров для детей и подростков, энциклопедических изданий. Акция продлится до конца октября - начала ноября, и книги будут переданы в школу.