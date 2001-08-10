Островитяне могут записаться на прием в ПФР онлайн
Бесплатное мобильное приложение «ПФР Электронные сервисы» доступно для сахалинцев и курильчан – обладателей смартфонов и интернет-планшетов с операционными системами iOS и Android. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального отделения ПФР.
Достоинством приложения является то, что информация о состоянии индивидуального лицевого счета гражданина в ПФР доступна в любое время. Имея под рукой гаджет с приложением, можно удостовериться — перечисляет ли работодатель страховые взносы за сотрудника, какое количество пенсионных коэффициентов начислил ПФР за эти взносы работодателя, каков страховой (трудовой) стаж гражданина. Родители – владельцы сертификата на материнский капитал могут в онлайн-режиме получить информацию о размере (остатке) средств маткапитала, пенсионеры – о размере их пенсии и других социальных выплат по линии ПФР и ряд других функций.
Приложение работает в двух вариантах: для граждан, прошедших регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), и для тех, у кого регистрации нет.
Сахалинцам, имеющим подтвержденную регистрацию на портале госуслуг, при первом входе в приложение необходимо будет придумать и ввести четырехзначный пин-код (в дальнейшем вход в приложение будет осуществляться с помощью этого пин-кода), затем программа попросит пройти авторизацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). После всех проверочных мероприятий островитянам будут доступны все функции приложения.
Ряд услуг в приложении доступны и без авторизации на портале госуслуг. Так, с использованием службы геолокации программа найдет ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда, предоставит возможность записаться на прием, заказать необходимые справки и документы, а также направить обращение в ПФР.
Скачать мобильное приложение «ПФР Электронные сервисы» можно в магазинах приложений “App Store” и “Play Маркет”.
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