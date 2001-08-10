Сахалинцам предлагают поучаствовать в конкурсе лучших практик наставничества

Региональный конкурс «Лучшие практики наставничества на территории Сахалинской области» стартовал на островах. Заявки на участие в нем принимают до 18 октября включительно. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на областное агентство по делам молодежи.

Участники могут заявиться в пяти номинациях: наставничество на производстве, в социальной сфере, в бизнесе и предпринимательстве, в образовании и кружковом движении, а также наставничество среди молодёжи до 18 лет "Дети учат детей". Также будет определён победитель в персональной номинации "Руководитель предприятия - личный наставник".

- Мы давно работаем с сахалинскими наставниками. В этом году в областном центре даже прошел региональный семинар-практикум «Институт наставников», который собрал около 70 островных специалистов. Там мы рассказывали участникам и об этом конкурсе, учились правильно заполнять заявки, поэтому ожидаем активность от наставников, - отметила представитель агентства по делам молодежи Сахалинской области Анастасия Кравцова.

Заявку на участие могут подать не только участники семинара-практикума, но и все носители практик наставничества. Критерии для участия расписаны в положении. Заявки необходимо отправлять на электронный адрес a.kravtsova89@mail.ru.

Подробности можно узнать по телефону 8 914 759-84-41 (Анастасия).