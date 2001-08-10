Островитян приглашают поучаствовать в «Чеховских чтениях»

Музей книги Чехова приглашает принять участие в работе региональной научной конференции «XXIII Чеховские чтения». Она пройдет 29 и 30 января, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

В 2020 году будут отмечать 160-летие со дня рождения Чехова, 130-летие со дня его путешествия на Сахалин и 125-летие с момента выхода книги «Остров Сахалин» отдельным изданием. Конференция традиционно пройдет в день рождения русского писателя и драматурга и откроет череду мероприятий юбилейного года.

В работе конференции предусмотрены пленарное и секционные заседания. Традиционно основными направлениями работы будут следующие:

литературное и историческое краеведение;

филологический аспект в изучении творчества Чехова;

наследие А. П. Чехова в учреждениях культуры и образования.

Заявки на участие в конференции принимаются до 27 декабря 2019 года по электронной почте: stepanenko_aa@mail.ru, или по адресу: 693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 104, кабинет 306. Контактный телефон: 8 (4242) 43-65-83.

По итогам конференции выйдет сборник статей.