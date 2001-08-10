Юные сахалинские краеведы рассказали о своих наработках

Торжественное открытие областного слёта юных краеведов, участников движения школьников «Отечество» состоялось в Южно-Сахалинске накануне. В течение трёх дней 11 команд из девяти районов области (около 50 человек) будут обмениваться туристско-краеведческим опытом и учиться, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональный центр внешкольной воспитательной работы.

– С одной стороны краеведческое движение у нас никогда не прекращалось, но с другой стороны – оно очень слабенькое, – обратился к участникам известный сахалинский краевед, начальник научного отдела музейно-мемориального комплекса «Победа» Игорь Самарин. – Истинных любителей Сахалина, сделавших любовь к родному краю своей профессией, очень мало. Поэтому я хотел бы видеть в вас будущих коллег, которые поднимут этот флаг и понесут его дальше.

Ребята представят свои проекты в конкурсе туристических маршрутов «Родной мой край» и в конкурсе маршрутов всероссийской туристско-краеведческой экспедиции «Я познаю Россию», смогут проявить свои знания в интеллектуальном конкурсе «Сахалин – моя малая Родина». Для них организуются музейные экскурсии, а также совместный поход на гору Юноны в Корсаковском районе, в рамках которого пройдут мастер-классы по безопасности, оказанию первой медицинской помощи и питанию в походе.

Победители конкурсов, набравшие наибольшее количество баллов, получат дипломы и ценные призы. Закрытие и подведение итогов состоится 17 октября.

– Это мероприятие мы впервые провели в прошлом году в рамках празднования 100-летия системы дополнительного образования детей, – рассказала заведующая отделом Областного центра внешкольной воспитательной работы Александра Серкова. – И увидев поддержку от педагогов и школьников, в этом году решили продолжить. Слёт проводится с целью развития туристско-краеведческой деятельности среди учащихся Сахалинской области.