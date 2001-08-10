Сахалинок приглашают бесплатно обследовать молочные железы

В субботу, 19 октября с 09.00 до 14.00 в консультативно-диагностическом центре пройдет день открытых дверей, приуроченный ко Всемирному дню борьбы против рака молочной железы, передает ТИА "Острова" со ссылкой на региональный минздрав.

Врачи окажут желающим диагностическую и консультативную специализированную помощь, осмотрят пациенток на наличие на злокачественных новообразований и дадут необходимые рекомендации по профилактике онкологических заболеваний и возможностях ранней диагностики. Обследование включает консультацию врача онколога-маммолога (по показаниям) и маммографию (женщинам 39-ти лет и старше).

Предварительная запись обязательна. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

Записаться и получить дополнительную информацию можно по телефонам: колл-центр - 42-50-20, 42-45-70; администратор лучевой диагностики - 43-07-14.