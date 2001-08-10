Автобусы пойдут по открытому участку Компроспекта в Южно-Сахалинске с 17 октября

Автобусы по открытому участку Коммунистического проспекта в областном центре пойдут уже завтра, 17 октября. Это связано с необходимостью завершить ряд работ на остановочных пунктах, расположенных на участке Коммунистического проспекта от Комсомольской до Горького.

МКУ "Пассажирский транспорт Южно-Сахалинска" сообщает, что движение маршрутов № 7, 28, 34, 62, 103 по привычной схеме будет восстановлено с завтрашнего дня.