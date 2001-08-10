Тихоокеанское
информационное агентство
17 Октября 2019
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12:20, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Мертвые клетки нашли в сахалинском молоке

Мертвые клетки нашли в сахалинском молоке

Специалисты межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора провели исследование сырого молока производителя одного из крестьянско-фермерских хозяйств Сахалинской области.

Как ТИА "Острова" сообщили в ведомстве, согласно результатам исследований в четырех из пяти проб молока выявлено превышение содержания соматических клеток от 1,2 до 6,6 раз. Это является нарушением Технического регламента «О безопасности молока и молочной продукции».

Возможной причиной серьезных нарушений стало несоблюдение технологии производства, нарушение санитарно-ветеринарных правил.

Результаты исследований внесены в государственную информационную систему «Веста», Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, региональные управления ветеринарии и иные ведомства.

Кроме того, сведения доведены до владельца продукции для предотвращения ее использования и реализации.

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