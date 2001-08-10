Тихоокеанское
информационное агентство
17 Октября 2019
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Холодной воды не будет завтра на севере Южно-Сахалинска
16:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Часть Южно-Сахалинска останется завтра без холодной воды

Завтра, 17 октября, с 9.30 до 14.00 некоторые районы Южно-Сахалинска останутся без холодной воды. Как ТИА "Острова" рассказали в Горводоканале, это связано с проведением ремонтных работ в жилых домах, расположенных:
 
- в районе Мира - Сахалинская - Милицейская - р.Рогатка;
- в районе Сахалинская - Мира - Хабаровская - Чехова;
- по пр. Мира, 95, 97, 97( корп. 1, 2, 3), 99;
- по ул. Невельская, 14 (корп. 1, 2, 3);
- по ул. Курильская, 20 (корп. 1, 2, 3), 20б.

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