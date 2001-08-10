Скверы и насаждения готовят к зиме в Южно-Сахалинске
Бригады южно-сахалинского МБУ «Зеленый город» переводят свои объекты на зимнее содержание. Рабочие заняты на городских клумбах, газонах, работают в скверах, приводят в порядок и определяют на хранение малые архитектурные формы, которые украшают Южно-Сахалинск в летний период. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу мэрии областного центра.
Так, работа кипит на базе предприятия. Сюда со всего города свозят вазоны и другие малые архитектурные формы.
- Сезон завершился, нужно убрать все объекты на хранение. Мы их обязательно моем, приводим в порядок, чтобы весной снова установить на улицах города. Немного позже сюда же привезут скамейки и урны, установленные в скверах, - рассказывает сотрудник предприятия Наталья Головина.
На городских территориях дворники собирают листву с газонов. Продолжается уборка однолетних цветов с клумб, многолетние, такие, например, как розы, готовят к зимовке. Кустарники, деревья, живые изгороди закрывают специальными ограждениями, чтобы не подавило снегом и не срезала снегоуборочная техника.
- Сезон у нас прошел планомерно, - говорит директор МБУ «Зеленый город» Сергей Троян. - В скверах, на общественных пространствах и улицах было высажено порядка 1300 деревьев, около 350 тысяч цветов. В этом году мы увеличили протяженность живой изгороди. Высадили 15 тысяч кустарников. Таким образом, если в прошлом году было 15 километров живой изгороди, то в этом нам предстоит укрыть порядка 18.
Зимой обслуживание скверов продолжится. Работники будут расчищать дорожки и следить, чтобы техника не повредила укрывающие кустарники ограждения.
Готовят к наступлению холодов и фонтанный комплекс у привокзальной площади. Специалисты Горводоканала уже сбросили воду из систем и ведут демонтаж оборудования. Зимой фонтан оснастят праздничной иллюминацией.
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