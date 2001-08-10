Сахалинские пенсионеры опробовали систему проката электровелосипедов

Участники проекта «Сахалинское долголетие» провели в Южно-Сахалинске тренировку на электровелосипедах. Технику приобрели по поручению областных властей. Это пробная партия, которая показала высокую востребованность такого вида транспорта среди горожан. Особенно он полюбился пенсионерам. С помощью техники сахалинцы занимаются физкультурой и ведут активный образ жизни, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

– Я сейчас готовлю сборную команду Сахалинской области для участия в первенстве России среди пенсионеров и регулярные заезды на велосипедах помогают держать возрастных спортсменов в тонусе, – отметил инструктор проекта «Сахалинское долголетие» Владимир Забелин.

Участница проекта, пенсионерка Ольга Авдеева отметила, что подобная тренировка полезна для здоровья.

– А еще это очень удобно. На машинах все в пробках стоят, а на электровелосипедах их можно объехать, – отметила Ольга Авдеева.

Всего в островную столицу поставили 10 электровелосипедов. Покататься на них сегодня может любой желающий в возрасте от 9 лет. Главное - обладать навыком езды. Транспорт находится на парковке возле спорткомплекса «Кристалл». Чтобы им воспользоваться, необходим паспорт и номер телефона, а для несовершеннолетних - присутствие родителей. Заезды устраивают в понедельник с 10:00 до 11:00, а также по средам и пятницам с 15:00 до 17:00. Услуга является бесплатной и будет предоставляться до первых снегопадов.

Добавим, отличительной чертой электровелосипеда является наличие встроенного в переднее колесо двигателя мощностью в 250 ватт и батареи на 12,8 ампер-часов, при помощи которых можно проехать около 35 километров.

После успешного проведения всех тестовых мероприятий, в городе увеличат количество транспортных единиц и в 2020 технику можно будет брать напрокат.

Напомним, проект «Сахалинское долголетие» работает в островном регионе с первого апреля. Его участники могут бесплатно посещать культурные и спортивные учреждения. В рамках проекта люди старшего возраста получают по «Социальной карте сахалинца» скидки до 10% в магазинах и аптеках.