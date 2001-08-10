Тихоокеанское
информационное агентство
17 Октября 2019
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09:00, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцам расскажут о способах путешествия по Монголии

Встреча участников клуба путешественников состоится в областной библиотеке 24 октября. Приглашенные лекторы-волонтеры Инна Сёмкина и Людмила Алексеева поделятся опытом туристических поездок на родину Чингизхана – в Монголию, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу СахОУНБ.

Гостям расскажут, как составить индивидуальный тур и о поездках по готовому экскурсионному маршруту, об особенностях монгольского гостеприимства, способах организации путешествий, дадут советы, как сэкономить о и многом другом.

Начало в 18:30. Вход свободный. Телефон для справок 8 (4242) 45-25-47.

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